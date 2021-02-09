Госдума уточнила срок подачи кассационной жалобы на судебное решение

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому жалобы по правилам сплошной кассации на приговор суда могут быть поданы в течение двух месяцев после его вступления в законную силу.

Разработчиком инициативы выступил Верховный суд РФ. Уголовно-процессуальный кодекс дополняется нормой, согласно которой устанавливается срок - два месяца со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения, в течение которого для рассмотрения в порядке сплошной кассации могут быть поданы кассационные жалоба, представление на приговор или иное итоговое судебное решение. Для осужденных, содержащихся под стражей, вводится тот же срок со дня вручения копии такого судебного решения, вступившего в законную силу.

Наряду с этим предлагается установить правовой механизм, позволяющий восстановить пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования итогового судебного решения. Если срок был пропущен по иным причинам или же суд отказал в его восстановлении, то законопроект все равно дает право подать кассационную жалобу по правилам выборочной кассации.

Согласно принятому закону, в резолютивной части апелляционного приговора, определения или постановления должны содержаться разъяснения о порядке и сроках их обжалования, а также о праве осужденного и оправданного ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Копия приговора, определения или постановления суда, которые вступили в законную силу, вручается осужденному или оправданному, его защитнику и обвинителю, а также направляется администрации места содержания под стражей, места отбывания наказания для вручения осужденному в течение трех суток со дня поступления документов.

Как отметили ранее разработчики, "ограничение определенным сроком возможности обжалования итогового судебного решения по уголовному делу по правилам сплошной кассации решает одновременно несколько важных задач". В первую очередь речь идет об упорядочивании "процедуры кассационного производства, соблюдении разумных сроков судопроизводства и оперативного восстановления нарушенного права". Помимо этого, исключается возможность многократного пересмотра одного и того же уголовного дела в суде.