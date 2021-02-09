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Заявление о приеме в колледж в РФ можно будет подать через портал госуслуг

На данный момент абитуриенты могут подать заявление лично, по почте, могут отправить на электронную почту учебного заведения или подать документы посредством электронной информационной системы организации

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ намерено разрешить абитуриентам подавать заявление о приеме в колледжи и техникумы через портал госуслуг. Соответствующий проект приказа размещен во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предлагает дополнить порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования. В случае принятия приказа поступающие вправе будут направить или представить в колледж заявление о приеме "с использованием функционала федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

На данный момент абитуриенты могут подать заявление лично, по почте, могут отправить на электронную почту учебного заведения или подать документы посредством электронной информационной системы организации с использованием сервисов региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

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