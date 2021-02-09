Заявление о приеме в колледж в РФ можно будет подать через портал госуслуг

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ намерено разрешить абитуриентам подавать заявление о приеме в колледжи и техникумы через портал госуслуг. Соответствующий проект приказа размещен во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предлагает дополнить порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования. В случае принятия приказа поступающие вправе будут направить или представить в колледж заявление о приеме "с использованием функционала федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

На данный момент абитуриенты могут подать заявление лично, по почте, могут отправить на электронную почту учебного заведения или подать документы посредством электронной информационной системы организации с использованием сервисов региональных порталов государственных и муниципальных услуг.