Вильфанд: понятие "аномальности" погоды может измениться в России в 2022 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Новые параметры аномальности температуры могут появиться в России в 2022 году, так как метеорологи рассчитают актуальную среднюю температуру воздуха за период с 1991 по 2020 годы. Отклонения от нормы с этого момента будут гораздо меньше в связи с глобальным потеплением, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Когда мы рассчитываем аномалии, температурные, мы используем базовые периоды. Этот базовый период во всех странах, во всех национальных службах, вот такой - 1961-1990 годы но поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже, надеюсь, со следующего года будут получены характеристки осреднения для следующего периода 1991-2020 годы", - сказал он на онлайн-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, после пересчета отклонения от нормы будут выглядеть совсем по-другому: они будут не такими большими, как в настоящее время.