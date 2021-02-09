В Петербурге уровень безработицы за год вырос в 6,2 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Уровень зарегистрированной в Петербурге безработицы составил 3,2% на конец декабря прошлого года, следует из данных Петростата.

"На конец декабря 2020 года уровень зарегистрированной безработицы составил 3,2% к численности рабочей силы, на конец декабря 2019 года - 0,5%", - говорится в материалах ведомства. Таким образом, за прошедший год показатель увеличился в 6,2 раза.

К концу декабря 2020 года в качестве безработных зарегистрировали 98 тыс. человек, в том числе 40,8 тыс. получали пособие по безработице. В декабре 2020 года статус безработного получили 12,5 тыс. человек (на 8,5 тыс. человек или в 3,1 раза больше, чем в декабре 2019 года). В декабре 2020 года трудоустроили 5,1 тыс. человек - это на 4,2 тыс. человек или в 6,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В сентябре прошлого года власти Петербурга заявили о прекращении роста безработицы, которая начала увеличиваться во время пандемии. С марта по июль число официально зарегистрированных безработных выросло с 14 тыс. до 102 тыс.