В кабмине поддержали право инвалидов не соблюдать требования по выгулу собак-поводырей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который разрешает инвалидам по зрению, использующим собак-поводырей, не соблюдать некоторые требования по выгулу домашних животных. Текст проекта отзыва кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания", - отмечается в документе. В частности, в кабмине отмечают, что в целях унификации терминологии, применяемой в законодательстве РФ, "необходимо по тексту законопроекта слова "собака-поводырь" заменить словами "собака-проводник".

Инициативу внесло в Госдуму заксобрание Пермского края в ноябре. Поправки предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными". Как отмечают авторы инициативы, с принятием этого закона у инвалидов по зрению, использующих собак-поводырей, возникли сложности с соблюдением установленных требований к выгулу домашних животных. Например, они не могут обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного и прогулку только в разрешенных для этого местах.

При этом авторы инициативы напоминают, что собака-проводник с комплектом снаряжения относится к техническим средствам реабилитации инвалида, используемым для ориентирования, общения и обмена информацией. В связи с этим авторы инициативы предлагают установить в законе исключение для владельцев собак-проводников и избежать таким образом возможности наложения на инвалидов административных штрафов за несоблюдение установленных требований по выгулу домашних животных.