Четырехлетнему жителю Майкопа, написавшему письмо Путину, подарили модель танка "Армата"

МАЙКОП, 9 февраля. /ТАСС/. Четырехлетний Руслан из Майкопа, обратившийся к президенту России Владимиру Путину в декабре минувшего года во время ежегодной пресс-конференции, получил в подарок модель новейшего российского танка Т-14 "Армата". Игрушку мальчику, который мечтает стать военным, вручил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Адыгее герой России Эдуард Цеев, сообщили в пресс-службе штаба .

"В рамках отработки обращений, поступивших президенту, сопредседатель регионального штаба ОНФ Цеев обратил внимание на письмо маленького Руслана. В своем сообщении мальчик выразил надежду, что вирус скоро закончится и "все мы будем здоровы", и в письме упомянул о танке, обладателем которого ему очень хотелось бы стать. Герой России пообщался с мальчиком и его родителями, рассказал о своем боевом пути и выразил уверенность в том, что мальчик добьется успехов на военном поприще. В подарок Руслану он вручил игрушку - модель новейшего российского танка Т-14 "Армата", - говорится в сообщении.

Руслан интересуется военной тематикой: с удовольствием смотрит фильмы, играет в солдатиков, рассматривает военную технику. По словам его мамы, семья каждый год 9 Мая ходит на парад Победы, рассказывает малышу о самом празднике, о ветеранах. Близкие поддерживают стремление мальчика в будущем стать военным, пояснили в пресс-службе общественной организации.

"Очень был рад познакомиться с Русланом, вдвойне приятно, что он хочет идти по моим стопам. Растет настоящий патриот, защитник", - цитирует Цеева пресс-служба регионального штаба ОНФ.