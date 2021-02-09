Дума отменяет пени за несвоевременные авансовые платежи юрлиц за вред природе в 2020 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об отмене пеней за несвоевременную уплату юрлицами и индивидуальными предпринимателями авансовых платежей за III квартал 2020 года за вред окружающей среде.

Поправки предлагается внести в закон "Об охране окружающей среды". Законопроект был подготовлен в целях поддержки хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Как отмечают авторы инициативы, в связи с ухудшением экономической ситуации из-за новой коронавирусной инфекции кабмином решено принять меры поддержки хозяйствующих субъектов в части уплаты ими в 2020 году авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Согласно действующему закону, юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны по итогам года вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, а в течение года - квартальные авансовые платежи. "С учетом того, что срок внесения авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду за III квартал 2020 года истек, законопроектом предусматривается, что несвоевременное или неполное внесение за III квартал 2020 года квартальных авансовых платежей по плате за негативное воздействие на окружающую среду лицами, обязанными их вносить, не влечет за собой уплату пеней", - отмечается в пояснительной записке.

Документ также устанавливает, что взысканные пени возвращаются лицу, обязанному вносить плату, или зачитываются в счет будущих отчетных периодов.