С 2003 года число осужденных несовершеннолетних в России сократилось в шесть раз

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Количество несовершеннолетних, осужденных за различные преступления, с 2003 года в России сократилось в шесть раз. Об этом во вторник сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году.

"Количество осужденных несовершеннолетних сократилось в 6 раз - с 96 тыс. 800 в 2003 году до 15 тыс. в 2020 году, а за прошлый год - на 2 тыс. В отношении 41% несовершеннолетних уголовные преследования прекращены судом", - сказал он.

Лебедев отметил, что преступность несовершеннолетних имеет социальные причины. "46% осужденных воспитывались в неполной семье, 9% - вне семьи, 30% не учились и не работали, 11% совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения, а 20% имели не снятые и не погашенные судимости", - сообщил он.

По его словам, в 2020 году к реальному лишению свободы осуждены 2 тыс. 400 лиц - 16%, это в 10 раз меньше, чем в 2003 году. Количество удовлетворенных ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении несовершеннолетних за последние десять лет сократилось почти в пять раз - с 3 тыс. 400 в 2010 году до 735 в 2020 году.