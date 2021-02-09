В Саратовской области вспышку коронавируса зафиксировали в доме престарелых

САРАТОВ, 9 февраля. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусной инфекции зафиксировали в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Хвалынском районе Саратовской области. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве труда и социальной защиты Саратовской области.

"Ситуация в Алексеевском доме-интернате для престарелых и инвалидов находится на особом контроле министерства труда и социальной защиты области. Заболевание коронавирусной инфекцией выявлено у 18 проживающих в учреждении и четырех сотрудников. На настоящий момент проживающие с подтвержденным диагнозом госпитализированы, у 13 из них заболевание проходит бессимптомно. Четверо сотрудников получают лечение амбулаторно, все они с бессимптомным течением заболевания", - сообщили в министерстве.

Сейчас в доме престарелых усилили режим дезинфекции, проводится непрерывное обеззараживание воздуха рециркуляторами. Организовали питание с соблюдением режима изоляции по отделениям и палатам с использованием одноразовой посуды. Установили дополнительное медицинское наблюдение за проживающими интерната.

Сейчас во всех подведомственных учреждениях Министерства труда и социальной защиты Саратовской области с постоянным пребыванием людей (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты) ввели ограничительные мероприятия. Учреждения работают в закрытом режиме, организовали 14-дневные смены с круглосуточным пребыванием работников.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 45 356 человек, из них выздоровели 40 099 человек.