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Москалькова не получала жалоб на долгие судебные процессы во время пандемии

Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, техническое оснащение судов позволило продолжить деятельность в этот период

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не получала жалоб на долгие судебные процессы во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена во вторник.

"Несмотря на пандемию COVID-19, техническое оснащение судов позволило продолжить деятельность по рассмотрению дел, обращений с жалобами на долгие судебные процессы к уполномоченному не поступало", - говорится в сообщении.

Москалькова во вторник приняла участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году. Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании сообщил, что число рассмотренных российскими судами дел в 2020 году достигло почти 38,5 млн.

Теги
Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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