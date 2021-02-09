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Минздрав Адыгеи объяснил временное отсутствие в аптеках "Метипреда" повышенным спросом

В Министерстве здравоохранения республики отметили, что препарат уже есть в наличии

МАЙКОП, 9 февраля. /ТАСС/. Временное отсутствие в аптеках республиканского центра Адыгеи препарата "Метипред", включенного в схемы лечения новой коронавирусной инфекции, вызвано повышенным на него спросом. Лекарство уже есть в наличии, сообщили во вторник журналистам в Министерстве здравоохранения республики.

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская в понедельник на своей странице в соцсети Instagram разместила обращение к главе Адыгеи Мурату Кумпилову в связи с отсутствием препарата "Метипред" в аптеках Майкопа. По ее словам, на отсутствие лекарства пожаловались местные жители. " Со своей стороны все запросы сделала, но люди не могут так долго ждать, поэтому прошу вмешаться главу и принять необходимые меры", - написала депутат.

Минздрав региона отметил, что спрос на "Метипред" в 2020 году вырос в несколько раз. "По поручению главы Адыгеи мы провели проверку. В связи с тем, что лекарственный препарат "Метипред" включен в схемы лечения новой коронавирусной инфекции, спрос на него в 2020 году возрос в несколько раз. Фармацевтический рынок России не был готов к поставке значительно возросшей потребности данного препарата, что и привело к дефициту препарата в розничной аптечной сети многих регионов, в том числе в Адыгее. Препарат в аптеки поступает в ограниченном количестве. В настоящее время лекарство имеется в продаже, в частности, оно есть в наличии в ГУП "Аптечная база", - сказали в Минздраве региона.

Медицинские учреждения региона полностью обеспечены всеми необходимыми медикаментами для лечения больных коронавирусом, сформирован весь необходимый запас лекарств. В случае отсутствия жизненно важного препарата в аптеке жители региона могут обратиться на "горячую линию" по вопросам лекарственного обеспечения Минздрава Адыгеи, добавили в ведомстве.

По данным регионального оперативного штаба на вторник, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 13 416 человек, на лечении находятся 1 693 человек (плюс 34 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 11 593 человека (плюс 56 за сутки), умерли 130.

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