В трети департаментов Франции объявили предпоследний уровень погодной опасности

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Французские метеорологи объявили предпоследний (оранжевый) уровень погодной опасности в 36 департаментах на севере и западе страны из-за низких температур и ожидающегося снегопада. Об этом сообщает во вторник национальная метеорологическая служба Meteo France.

"Снегопады продолжатся в Бретани [регион на западе Франции] и распространятся на восточную часть страны уже к вечеру вторника. Местами возможен ледяной дождь", - говорится в предупреждении. Согласно прогнозу, в Бретани выпадет от 5 до 10 см снега, на севере и востоке страны, в том числе в столице, ожидается от 2 до 7 см снежных осадков. В общей сложности предупреждение о снегопаде и гололедице касается 31 департамента.

Также граждан предупреждают о заморозках, особенно в департаментах Сомма, Нор, Эна и Па-де-Кале: хотя температура воздуха в течение дня не опустится ниже минус 3 градусов по Цельсию, ощущаться она будет на уровне от минус 6 до минус 10 градусов. В ночь на среду температура опустится до 7-8 градусов ниже ноля, но из-за сильного северо-западного ветра может ощущаться на уровне до минус 17 градусов. В течение дня в среду ожидается незначительное повышение температур, но в целом столбики термометров на севере страны будут находиться на отметке ниже ноля.