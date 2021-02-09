Число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге увеличится до 136

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Число пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге вырастет со 108 до 136, сообщили во вторник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Петербург заключил дополнительное соглашение с Минздравом России об открытии еще 28 пунктов вакцинации от COVID-19. Это позволит развернуть в городе 136 прививочных пунктов", - говорится в сообщении.

Сейчас в городе работают 108 пунктов вакцинации, из них 97 на базе городских поликлиник и 11 - в частных медицинских организациях.

"Продолжаем массовую вакцинацию петербуржцев от коронавируса. Заключенное сегодня соглашение предусматривает возможность открытия дополнительных пунктов, в том числе 17 - на базе городских медицинских учреждений, 4 - федеральных, 7 - частных", - процитировали Эргашева в пресс-службе.

За весь период в Санкт-Петербурге прошли вакцинацию более 117,5 тыс. человек, из которых 24,3 тыс. полностью закончили цикл вакцинации. За последние сутки выполнили более 10,8 тыс. инъекций. Всего в город поступило 218,6 тыс. комплектов вакцины, в поликлиниках доступны 83,7 тыс. доз препарата.

По последним данным, в Петербурге выявили 347 444 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 253 115 человек, умерли 10 183. За последние сутки в городе выявили 1 078 случаев заражения.