Власти Псковской области продлили ограничения по коронавирусу до 12 февраля

ПСКОВ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом превысило 30 тыс., продлили ограничения из-за угрозы распространения этой инфекции до 12 февраля. Соответствующий указ губернатора региона Михаила Ведерникова опубликован на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

"Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) до 12 февраля 2021 года", - указывается в тексте документа.

Ранее власти сделали рекомендательным требование об обязательной самоизоляции пожилых граждан, введенное с весны прошлого года. При этом на данный момент в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведны на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует также запрет на проведение массовых мероприятий, однако разрешена работа театров и филармоний при условии частичной наполняемости залов. Кроме того, сейчас в области разрешено проведение отборочных соревнований для спортсменов региона, но спортивные мероприятия должны проходить без зрителей.

Накануне медики зафиксировали в Псковской области наименьший суточный прирост заразившихся коронавирусом с начала 2021 года - выявлено 40 случаев.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения составляет 30 335, 18 918 человек выздоровели, 145 пациентов умерли.