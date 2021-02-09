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Пандемия COVID-19

Эсватини отказалась от вакцинации AstraZeneca из-за нового штамма

Страна учла близкое соседство с ЮАР, заявила заявила министр здравоохранения королевства Лиззи Нкоси

ТАСС, 9 февраля. Королевство Эсватини не будет использовать вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в связи с ее меньшей эффективностью в борьбе со штаммом этой инфекции, распространенном в соседней Южно-Африканской Республике (ЮАР). Как сообщает агентство Reuters, об этом в интервью на местном телевидении заявила министр здравоохранения страны Лиззи Нкоси.

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"Наша страна учла близкое соседство с ЮАР. Мы считаем, что этот штамм уже может быть в стране. Мы не будем использовать вакцину AstraZeneca и Оксфорда", - сказала она.

Первая прибывшая в ЮАР партия вакцины AstraZeneca, по данным местных ученых, показала низкую эффективность против быстро распространяющегося в этой стране штамма коронавируса, получившего маркировку 501.V2. В результате по распоряжению министра здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе с 7 февраля приостанавливается подготовка к началу массовой вакцинации населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Она должна была начаться 10 февраля. ЮАР следует рассмотреть возможность использовать комбинации различных вакцин для борьбы с новым штаммом, заявил в понедельник по телеканалу eNCA глава комитета по вакцинации Барри Шуб.

 

Теги
ЭсватиниПандемия COVID-19
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