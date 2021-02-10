Ректор Sciences Po покинул пост из-за обвинений в замалчивании сексуальных преступлений

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Ректор парижского Института политических исследований (Sciences Po) Фредерик Мион ушел в отставку на фоне обвинений в замалчивании преступлений политолога Оливье Дюамеля, которого подозревают в совершении изнасилований и агрессивных действий сексуального характера. Соответствующее решение Мион официально озвучил во вторник вечером в обращении на сайте учебного заведения.

"Я решил подать прошение об отставке членам наших советов и министру высшего образования. Я надеюсь, что это позволит вернуть спокойствие, столь необходимое для общей работы", - заявил он.

"Наш дом переживает очень болезненный период с момента начала расследования по уголовным преступлениям, которые вменялись Оливье Дюамелю. С того дня все мои решения основывались на желании защитить наше учреждение, его сотрудников, учителей, исследователей и студенческое сообщество от этого дела, к которому они совершенно не причастны", - пояснил ректор, отметив, что не собирался подавать в отставку до окончания расследования. Мион указал, что в предварительном отчете по итогам расследования подтверждается, что в учебном заведении не было выявлено системного замалчивания преступлений на сексуальной почве. Однако в отношении самого ректора говорится об "ошибочных суждениях", а также несоответствиях при даче показаний по мере развития дела, за которые он "полностью принимает на себя ответственность".

Парижская прокуратура 5 января инициировала расследование по подозрению французского политолога Дюамеля в совершении изнасилований и агрессивных действий сексуального характера. Расследование было начато после публикации газетой Le Monde и еженедельником L'Obs выдержек из 200-страничной книги юриста Камий Кушнер, дочери от второго брака бывшего министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера. В этом произведении, названном "Большая семья", Кушнер обвиняет своего отчима Дюамеля в том, что он в течение нескольких лет насиловал ее брата-близнеца с его 14-летнего возраста.

Дюамель, в частности, ушел с поста председателя Национального фонда политических наук - учреждения, руководящего деятельностью и финансами парижского Института политических исследований.

Скандал распространяется

Ректор Sciences Po в ответ на вопросы СМИ после публикации о Дюамеле утверждал, что ничего не знал о вменяемых ему эпизодах инцеста. Однако бывший министр культуры Орели Филиппетти заявила газете Le Monde, что еще в 2018 году поднимала в разговоре с Мионом вопрос о действиях Дюамеля, представив ему свидетельства двух знакомых семьи политолога. Ректор же пообещал обсудить ее с занимавшим тогда пост генерального секретаря правительства Франции Марком Гийомом, который состоял в административном совете института. Однако в январе этого года Мион признался Le Monde, что не стал беспокоить Гийома, поскольку вопросы преступлений на сексуальной почве были не в его компетенции.

После появления сведений об обвинениях Дюамеля и расследовании в СМИ несколько студентов и преподавателей института осудили ректора за то, что он не стал выяснять подробности у тех, кто сообщил о действиях политолога и не принял никаких мер в его отношении. В коллективном обращении на страницах газеты Liberation они потребовали его отставки. Из-за того, что Мион до 2019 года служил в Государственном совете страны, они напомнили, что во французском уголовно-процессуальном кодексе есть положение, обязывающее любого представителя власти немедленно сообщать в прокуратуру любые полученные им сведения о преступлении.