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Пандемия COVID-19

Аргентина одобрила для применения в стране вакцину Covishield индийского производства

Ранее в Аргентине для вакцинации от коронавируса использовался только препарат "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Аргентины выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса Covishield, которую производит Институт сыворотки Индии. Соответствующее постановление было опубликовано во вторник в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".

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"Разрешить в экстренном порядке вакцину COVISHIELD в соответствии <...> с рекомендациями Национального управления по контролю за медикаментами, продуктами питания и медицинскими технологиями (Anmat - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

Препарат Covishield был разработан британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. По данным Минздрава, аргентинские власти изучили полученные от производителя документы, чтобы удостовериться, что "передача технологии не повлияла на качество, безопасность и эффективность [вакцин], оценку которых уже провело Anmat". Ранее регулятор выдал разрешение на использование в стране вакцины производства AstraZeneca.

В настоящее время в Аргентине для вакцинации от коронавируса используется только российский препарат "Спутник V". 29 декабря в Аргентине начали прививать "Спутником V" медработников.

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АргентинаИндияПандемия COVID-19
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