Завершилась вакцинация военных РФ в Совместном российско-турецком центре в Азербайджане

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Все российские военнослужащие действующего на территории Азербайджана Совместного российско-турецкого центра получили второй компонент вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Военные медики российского миротворческого контингента завершили вакцинацию российских военнослужащих Совместного российско-турецкого центра, который развернут на территории Азербайджанской Республики. После необходимого медицинского осмотра с проведением термометрии личному составу был введен второй компонент вакцины Спутник V", - сообщили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что всего было привито более 30 человек.

"Также в плановом порядке продолжается вакцинация личного состава миротворческого контингента, выполняющего задачи на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. На сегодняшний день привито около 1 500 военнослужащих", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что вакцинация от коронавируса проводится исключительно в добровольном порядке. "Перед вакцинацией с военнослужащими проводятся беседы с доведением до них информации о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях", - сообщили в министерстве.

Вакцину доставляют в специальных термоконтейнерах, которые обеспечивают ее сохранность при транспортировке. После вакцинации всем военнослужащим выдаются сертификаты о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции, в которых указаны даты введения первого и второго компонентов вакцины "Спутник V", отметили в Минобороны.

Российско-турецкий центр

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта открылся 30 января вблизи населенного пункта Киямаддинли в Агдамском районе Азербайджана. Меморандум о его создании был подписан 11 ноября по итогам переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром.

Личный состав совместного центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Центр имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента. Центр осуществляет сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль ведется с применением беспилотных летательных аппаратов, а также путем оценки данных, полученных от других источников.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.