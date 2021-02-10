Аэропорт в Зее Амурской области начнет обслуживать рейсы в марте после реконструкции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Прием и отправка рейсов с марта возобновляется в аэропорту города Зея на севере Амурской области после первого этапа реконструкции, сообщила пресс-служба министерства транспорта региона.

"Введена первая очередь реконструкции аэропорта Зея, этот этап позволил возобновить перевозки пассажиров самолетами. Первый прямой регулярный рейс между Благовещенском и Зеей запланирован на 1 марта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на первом этапе проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, объектов электроснабжения, очистных сооружений, патрульной автодороги и ограждения аэродрома. На втором этапе закончат работы по перрону, складу ГСМ и хозяйственным зданиям. Вторую очередь планируется сдать к июлю 2021 года.

Полеты будет осуществлять авиакомпания "СиЛА" по понедельникам и четвергам. Стоимость билета - от 2 741 рублей.

Зея находится в 530 км от Благовещенска. В городе проживает почти 23 тыс. человек.