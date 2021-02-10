В Петербурге запустили сайт к 800-летию со дня рождения Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви запустил сайт, посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. На портале anevsky800.ru, который начал работу 10 февраля, будут публиковать информацию о событиях юбилейного года, видео- и фоторепортажи из регионов России и зарубежья, размышления историков и современные исследования о государственном деятеле.

"Запуск специального сайта, посвященного такому значимому и масштабному юбилею, был просто необходим. Он станет удобной платформой для получения достоверной информации о главных мероприятиях в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе, покажет петербуржцам, что происходит в других регионах России, продемонстрирует федеральный уровень наших основных мероприятий. Напомню, Санкт-Петербург объявлен одним из главных центров 800-летнего юбилея святого князя Александра Невского", - сказала ТАСС руководитель сектора коммуникаций Наталья Родоманова.

По мнению председателя комитета по культуре Константина Сухенко, портал позволит рассказать о событиях к 800-летию князя максимально широкой аудитории. "В Петербурге пройдут крупные просветительские, музыкальные общегородские проекты, показы фильмов и выставки, исторические реконструкции", - сказал он.

Сайт создан сектором коммуникаций при информационном партнерстве с порталом "Культура Петербурга" городского комитета по культуре, телеканалом "Санкт-Петербург" и газетой "Петербургский дневник". Отмечается, что канал "Санкт-Петербург" в начале февраля запустил многомесячный телемарафон, посвященный Александру Невскому, а издание "Петербургский дневник" при освещении юбилейных мероприятий планирует сделать особый акцент на проектах и акциях, использующих технологии дополненной реальности.

Первым событием официальной программы празднования юбилейного года в Петербурге стало открытие 4 декабря в историческом парке "Россия - моя история" фотовыставки "Во имя святого князя", рассказывающей о храмах в честь Александра Невского в России и за рубежом. В экспозиции было представлено 100 фотографий из альбома-энциклопедии, составленного наместником Александро-Невской лавры епископом Кронштадтским Назарием. Экспонатами также стали два священнических облачения, одно из которых изготовлено специально к юбилею Александра Невского.

О святом князе и юбилейном годе

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни носил титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, самые известные из которых - в Невской битве (1240) и в битве на Чудском озере (1242), получившей название Ледовое побоище, а также прославился как политик и дипломат. Способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. В 1547 году был канонизирован как благоверный князь.

12 сентября 1724 года мощи Александра Невского были перенесены из Владимира в Александро-Невский монастырь, основанный в Петербурге императором Петром I. Мощи благоверного князя считаются одной из главных святынь Санкт-Петербурга и Александро-Невской лавры.

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию ведется в соответствии с указом президента России от 23 июня 2014 года. Торжества в честь Александра Невского пройдут по всей России.