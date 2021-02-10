Регулятор США одобрил препараты Eli Lilly от COVID-19 на основе моноклональных антител

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) одобрило комбинированное применение в чрезвычайных ситуациях двух препаратов американской фармацевтической компаний Eli Lilly, созданных на основе моноклональных антител для лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте FDA.

"Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов санкционировало совместное применение в чрезвычайной ситуации бамланивимаба и этесевимаба для лечения легкой и умеренной форм COVID-19 у взрослых пациентов и детей (12 лет и старше, весом не менее 40 кг), у которых выявлен SARS-CoV-2 и имеется высокий риск перехода COVID-19 в тяжелую форму", - уточнило управление. По его словам, комбинация этих препаратов также рекомендована лицам 65 лет и старше с определенными хроническими заболеваниями.

Согласно сообщению, во время клинических испытаний единовременное введение бамланивимаба и этесевимаба "значительно сокращало уровень госпитализаций и смертей, связанных с COVID-19". Эти результаты подтвердились в ходе 29 дней наблюдений за 1 035 пациентами, которым давали данный "коктейль антител" и плацебо. 36 пациентов (7%), которым ввели плацебо, были помещены в больницу или умерли. Аналогичная судьба постигла только 11 человек (2%), которым ввели два препарата Eli Lilly. Среди них не было летальных исходов, эффективность совместного применения бамланивимаба и этесевимаба составила 70%.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов уточнило, что продолжает изучать степень "безопасности и эффективности использования этой экспериментальной терапии для лечения COVID-19". Побочные эффекты от применения двух препаратов включают тошноту, головокружение, зуд и сыпь.

В октябре прошлого года Eli Lill объявила о договоренности поставить властям США 300 тыс. доз бамланивимаба на сумму $375 млн. Договоренность позволяет Минздраву США закупить еще 650 тыс. ампул этого препарата до 30 июня 2021 года.