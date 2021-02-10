Россияне назвали лучших поэтов мира

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Самыми любимыми и великими поэтами россиян названы русские классики Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Сергей Есенин. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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Опрос приурочен ко Дню памяти Пушкина, который отмечается ежегодно 10 февраля.

Согласно представленным данным, самые великие поэты мира, по мнению россиян, - Александр Пушкин (78%), Михаил Лермонтов (43%) и Сергей Есенин (37%). Они же относятся и к любимым поэтам-классикам соотечественников.

Среди самых вспоминаемых произведений Пушкина лидируют "Евгений Онегин" (40%), "Руслан и Людмила" (32%), "Капитанская дочка" (22%) и "Сказка о царе Салтане" (21%). К самым известным стихам россияне относят строки "Я помню чудное мгновенье..." Пушкина. Из предложенных четверостиший 89% респондентов правильно назвали автора этих строк.

Опрос был проведен 7 февраля. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.