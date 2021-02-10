СФ одобрил закон об отмене штрафа за проживание без регистрации братьев, сестер и опекунов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, освобождающий от административного наказания за проживание без регистрации или с нарушением правил регистрации братьев, сестер, подопечных, усыновителей, опекунов и попечителей собственника.

Согласно действующим нормам Кодекса РФ об административных правонарушениях, ответственность за правонарушения наступает с 16 лет. Проживание гражданина по месту пребывания или по месту жительства без регистрации либо допущение такого проживания нанимателем или собственником жилья свыше установленных сроков влечет штраф, как и в случае с нарушением правил регистрации.

При этом кодекс ограждает от штрафов супругов, детей, супругов детей, родителей, супругов родителей, бабушек, дедушек или внуков нанимателя или собственника жилья, зарегистрированного в нем.

"Закон расширяет круг лиц, освобождающихся от административной ответственности, предусмотренной за проживание без регистрации и нарушение правил регистрации по месту пребывания или по месту жительства. Теперь к таким лицам, помимо уже указанных в кодексе, относятся родные братья и сестры, подопечные, усыновители, опекуны и попечители собственников или нанимателей жилых помещений, проживающих совместно с ними", - сказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.