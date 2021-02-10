Комитет Думы не поддержал законопроект о выходном 1 сентября для родителей первоклассников

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в среду не поддержал законопроект депутатов ЛДПР о предоставлении выходного дня 1 сентября родителям первоклассников.

"Родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска", - говорится в тексте законопроекта, которым предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ.

Авторы инициативы считают, что поддержка родителей на мероприятиях 1 сентября является психологически важной для первоклассников.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце августа прошлого года. Правительство РФ дало на документ отрицательное заключение, сославшись на возможность разделения ежегодного оплачиваемого отпуска по соглашению между работником и работодателем.