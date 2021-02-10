Эксперты: практика применения дистанционного голосования на выборах в РФ будет расширяться

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) уверена, что практика применения дистанционного электронного голосования на российских выборах будет постепенно расширяться. Об этом говорится в докладе НОМ об эволюции избирательного законодательства в современной России, который в среду был представлен на пресс-конференции в ТАСС.

"В перспективе будет постепенно расширяться практика применения дистанционного электронного голосования. Уже в ходе выборов депутатов Государственной думы в 2021 году планируется применение данной формы голосования в шести субъектах федерации. Очевидно, что в обозримой перспективе возможность проголосовать дистанционно может быть предоставлена всем избирателям", - говорится в докладе.

Согласно докладу, сейчас есть все основания говорить о качественно новом этапе в развитии избирательной системы - этапе цифровизации и технологического переоснащения, "сопровождающемся точечной настройкой ее правовых параметров в целях обеспечения большей доступности для избирателей как ключевых участников избирательного процесса".

"Российское избирательное законодательство успешно прошло испытание временем в непростых условиях социальных, экономических и политических преобразований. Сформированная на его основе электоральная практика позволяет эффективно решать задачи политического представительства, участия и конкуренции, обеспечивая демократический процесс передачи политической власти", - уточняют авторы доклада.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Она добавила, что ЦИК в ближайшее время объявит сбор заявок от регионов, которые считают, что готовы к проведению дистанционного электронного голосования.

Нацеленность на новации

Как считают авторы доклада, ключевой характеристикой российской избирательной системы является ее нацеленность на новации, постоянное совершенствование институциональных основ системы и практики правоприменения. "В отличие от избирательного законодательства и избирательного процесса некоторых других стран, например, США, сохраняющих архаические черты и блокирующих любые изменения, российская избирательная система демонстрирует готовность к обновлению", - говорится в документе.