Росгвардейцы в День памяти Пушкина прочли его стих на языках народов РФ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии 10 февраля в День памяти поэта Александра Пушкина прочитали стих "Памятник" на языках народов России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В создании этого проекта приняли участие росгвардейцы из разных регионов страны. Строки знаменитого произведения звучат на русском, ненецком, кабардинском, ингушском, алтайском, тувинском, хантыйском, татарском, чувашском языках, а также на языке коми. Видеозапись размещена на официальном сайте и на страницах в социальных сетях Росгвардии", - говорится в сообщении.

В Росгвардии отметили, что это не первый ведомственный проект, который подчеркивает многогранность культуры народов России. "Так, в мае прошлого года Росгвардия поддержала международную патриотическую музыкальную акцию "День Победы на всех языках", записав видеоролик #ГимнПобеды. Легендарную песню росгвардейцы исполнили на аварском, балкарском, башкирском, кабардинском, калмыцком, татарском, тувинском, русском языках, а также на языке коми", - добавили в ведомстве.