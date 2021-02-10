В Латвии впервые выявили случай высокопатогенного птичьего гриппа

РИГА, 10 февраля. /ТАСС/. В Латвии впервые констатирован случай высокопатогенного птичьего гриппа. Как сообщает в среду пресс-служба Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), птичий грипп обнаружен у двух мертвых лебедей в Юрмале.

"ПВС получила результаты лабораторных исследований, подтверждающих наличие высокопатогенного птичьего гриппа у двух мертвых лебедей, обнаруженных на пляже Дзинтари в Юрмале. Это первый случай птичьего гриппа в Латвии", - указывает ведомство.

В связи с этим министерство земледелия на основании информации, предоставленной ПВС, планирует ввести дополнительные меры биобезопасности на птицефермах по всей стране, включая ограничения прямых или косвенных контактов домашних птиц с дикими. "ПВС призывает латвийских птицеводов уже сейчас, до введения ограничений, не выпускать домашнюю птицу из помещений и загонов, чтобы предотвратить контакт с дикими птицами, особенно водоплавающими (лебеди, утки), и воздерживаться от закупок птицы в других странах Европы", - отмечает служба.

"Владельцы домашней птицы должны немедленно сообщать ПВС, если появляются признаки заболевания", - подчеркивает ведомство.

По данным ПВС, высокопатогенный птичий грипп в 2021 году был обнаружен у диких птиц в 20 странах Европы, а у домашних птиц - в 16 странах.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к гибели птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие птицы. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасны.