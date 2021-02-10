В РПЦ усомнились в эффективности закона о блокировке мата в соцсетях

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Закон о выявлении и блокировке оскорблений социальными сетями может оказаться столь же неэффективным в борьбе с распространением мата, как и статья Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о нарушении общественного порядка. Такое мнение в среду высказал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Ранее председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал блокировать сайты и социальные сети, где используется матерная лексика.

"Увы, едва ли не каждый житель нашей страны может себя уличить в бытовом употреблении матерной лексики - для кого-то - с едва ли не ежеминутной регулярностью, а для кого-то - с регулярностью крайне редкой и исключительной. Или не уличить - кто-то, может быть, этим и красоваться будет. И да, вероятно, что вступивший в силу закон будет столь же малоэффективен, сколь малоэффективна статья 20.1 КоАП в части борьбы с матерной лексикой в общественных местах", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале. Согласно этой статье КоАП, нецензурная брань в общественных местах наказывается административным штрафом в размере от 500 до 1 тыс. руб. или арестом на срок до 15 суток.

Закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, вступил в силу в России с 1 февраля. К такому контенту относят, в числе прочего, информацию, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти.