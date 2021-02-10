В Госдуму внесли законопроект о социальной рекламе в интернете

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Авторами инициативы выступили члены комитета во главе с его председателем Александром Хинштейном.

Документ, имеющийся в распоряжении ТАСС, вводит обязательную квоту в 5% на размещение социальной рекламы в интернете. Аналогичные нормы уже действуют для телевизионной рекламы, а также рекламы на баннерах. "Согласно ч. 3 ст. 1 ФЗ "О рекламе", социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени, отведенного для распространения рекламы. Формально такая обязанность уже существует и для интернет-компаний. На практике норма о квоте на соцрекламу действует для ТВ и уличных щитов из-за сложности измерения рекламы в интернете. Этим законопроектом мы предложили распространить требование на все площадки, в том числе и в интернете", - сказал Александр Хинштейн, чьи слова приводит пресс-служба. Как уточнил парламентарий, на первом этапе законопроект затронет крупнейшие сервисы - "Яндекс", Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.

Инициатива предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения, которого будет назначать Минцифры. "Некоммерческая организация-оператор будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок-рекламораспространителей и в рамках пятипроцентной доли размещать социальный контент", - говорится в пояснительной записке. Для этого такая организация будет вести учет рекламных форматов и пространства, предоставленных владельцами информационных ресурсов, указывается в сопроводительных материалах.

Документ уже получил концептуальную поддержку Федеральной антимонопольной службы, Роскомнадзора, Совета Федерации и Общественной палаты, добавили в пресс-службе.