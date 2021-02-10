Арктический и Антарктический НИИ сократит программу экспедиций на Шпицбергене в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ, Петербург) сократит программу экспедиционных работ на архипелаге Шпицберген в Норвегии в 2021 году, в том числе из-за ограничений на передвижения, связанных с пандемией коронавируса. Вместо 40 человек в экспедицию отправятся 15 специалистов, сообщила заместитель начальника российской арктической экспедиции на Шпицбергене Анна Никулина на итоговой сессии ученого совета ААНИИ в среду.

"По-прежнему остается проблема на ограничение передвижения, соответственно, в этом году программа экспедиционных работ будет сокращена, и вместо 40 человек, как обычно приезжают на Шпицберген, будет всего 15 человек. Они будут совмещать функции и совместно выполнять задачи по разным дисциплинам", - сказала она.

Сокращение программы произошло и из-за нехватки нужных специалистов для экспедиционных работ и работы зимовочного состава. Также проблемой для ученых стал износ инфраструктуры, транспорта и оборудования, необходимого для работы на Шпицбергене. Участники экспедиции собираются отремонтировать научные здания, где располагается экспедиция, в Баренцбурге - втором по величине населенном пункте на архипелаге.

Никулина отметила, что из-за закрытия границ Норвегии и России из-за пандемии в 2020 году не все запланированные экспедиционные работы были выполнены. Но большую часть исследований все же удалось реализовать.

На сегодняшний день в Арктике работает научно-исследовательский стационар "Ледовая база "Мыс Баранова", а также Российский научный центр на архипелаге Шпицберген.