Словения будет использовать российские вакцины после их регистрации в ЕС

ЛЮБЛЯНА, 10 февраля. /ТАСС/. Словения будет использовать для вакцинации населения от коронавируса все препараты, которые получат признание со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), в том числе и российские. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице премьер-министра республики Янеза Янши в Twitter .

"В Словении мы будем использовать все препараты для вакцинации против COVID-19, которые будут признаны эффективными и безопасными ЕМА, что включает и одобрение национального регулирующего органа. В том числе и российские, индийские и китайские", - подчеркнул словенский премьер.

Вакцинация жителей Словении против коронавируса препаратом компаний BioNTech и Pfizer началась 27 декабря 2020 года, с января также используется вакцина Moderna. При этом приоритет отдается медицинским работникам, лицам, проживающим в домах престарелых, персоналу этих учреждений, а также людям старше 80 лет. Все остальные жители страны могут оставить заявку на электронном портале государственных услуг для вакцинации в порядке очереди, предположительно не ранее марта.

Журнал The Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев. Заявка на регистрацию данного препарата в ЕС была подана 29 января.