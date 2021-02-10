Минобрнауки в полном объеме довело финансирование до Института цитологии и генетики СО РАН

НОВО-ОГАРЕВО, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ в срок довело финансирование до Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН), сотрудница которого пожаловалась на занижение зарплаты. Кроме того, в прошлом году ИЦиГ СО РАН дополнительно получил 10 млн руб., сообщил в среду министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

В понедельник, 8 февраля, в ходе заседания Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН (Новосибирск) Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, зарплата должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации.

"Что касается ИЦиГ СО РАН, то мы со стороны государства через министерство выполнили все обязательства вовремя и в срок, довели 795 млн 200 тыс. руб. В том числе в соответствии с вашим, Владимир Владимирович, решением, в прошлом году научным учреждениям по всей стране было дополнительно выделено 4 млрд 897 млн 585 тыс. руб., из них 10 млн руб. в конце года были даны в Институт цитологии. В этой связи, я хотел бы сказать, что часть этих средств была направлена на зарплаты", - сказал Фальков.

Он напомнил, что решение о распределении средств на зарплаты, в соответствии с действующим законодательством, между научными сотрудниками осуществляет руководство института на основании положения об оплате труда и штатного расписания. Фальков добавил, что министерство также проанализировало динамику оплаты труда по научным сотрудниками ИЦиГ СО РАН с 2018 года.

Согласно данным министерства, в 2018 году в институте средняя зарплата научных сотрудников была 64,5 тыс. руб., что на тот момент составляло 204% от средней по экономике региона. В 2019 году она несколько снизилась, составив 61,1 тыс. рублей, или 182% от средней по региону. В 2020 году средняя зарплата снова выросла, составив 67,2 тыс. рублей.

"Если добавить к этому гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), то получается, что установленный показатель в 200% от средней по экономике региона в данном конкретном учреждении был выполнен", - добавил министр.

Зарплаты выросли не у всех

По словам Фалькова, если смотреть вглубь ситуации с зарплатами сотрудников института, то в ИЦиГ СО РАН, как и в любом другом институте, пять категорий научных сотрудников. Больше всего младших научных сотрудников, их более 100, и у них самая маленькая зарплата - и в 2019 году, и в 2020 году она была ниже 200% от средней по экономике региона.

При этом Проскурина, по словам министра, входит в категорию "старшие научные сотрудники". В 2020 году их в институте числилось более 70 человек, средняя зарплата составила более 75 тыс. руб., "что в общем-то больше, чем 200% в среднем по экономике региона", пояснил Фальков.

"Мы посмотрели на ситуацию, на которую указала Проскурина. Среднемесячная зарплата Анастасии Сергеевны составила 44,129 тыс. руб., в том числе 25 тыс. рублей - должностной оклад. Если сравнивать с 2019 годом, то в 2019 году у ученой было чуть больше из-за того, что был грант РФФИ - было 57 тыс. 375 рублей. 2020 год несколько отличался от предыдущего, поскольку не было других выплат", - сказал Фальков.

Министр добавил, что при расчете зарплат по научным сотрудникам не учитываются зарплаты руководителя учреждения и его заместителя, то есть средняя зарплата рассчитывается только на научных сотрудников. Он заверил главу государства, что министерство контролирует соотношение зарплат руководителя и основного персонала в институтах: оно должно быть не более, чем один к восьми.