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Вакцинация от коронавируса в России

Власти Карелии призвали работодателей вакцинировать от COVID-19 сотрудников старше 65 лет

В Минэкономразвития республики пояснили, что в регионе готовятся к снятию ограничений, которые действуют для бизнеса

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство экономического развития Карелии обратилось к работодателям региона с просьбой создать условия для первоочередной вакцинации от коронавируса сотрудников старше 65 лет в связи с постепенным снятием ограничений в работе предприятий в республике. Об этом говорится в распространенном в среду обращении руководителя регионального ведомства Олега Ермолаева.

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"Прорабатывается возможность смягчения ограничительных мер, в том числе для предприятий общественного питания и организаций, осуществляющих деятельность в области отдыха и развлечений. Решения по снятию ограничений для бизнеса будут приниматься при сохранении положительной динамики снижения заболеваний граждан COVID-19, а также при обеспечении хозяйствующими субъектами неукоснительного соблюдения антиковидных мер. В этой связи обращаюсь к работодателям республики с просьбой организовать работу по предоставлению возможности первоочередной вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудникам в возрасте 65 лет и старше", - говорится в обращении.

Отмечается, что записаться и записать другого человека на бесплатную вакцинацию от COVID-19 сегодня можно на сайте госуслуг, а также по телефону в любую удобную поликлинику.

В Минэкономразвития Карелии пояснили, что в регионе готовятся к снятию ограничений, которые действуют для бизнеса. Прежде всего речь идет о продлении больничных для работающих пенсионеров, которые хорошо себя чувствуют, но соблюдают самоизоляцию.

"Эта мера поддержки работающих граждан старшего возраста планируется к завершению", - сообщили в пресс-службе. Сейчас возможность получить листок нетрудоспособности без болезни могут пожилые жители Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши, Суоярви, а также поселков городского типа Калевалы, Лоухи, Муезерского, Пряжи.

По последним данным Минздрава республики, от коронавируса в Карелии привились свыше 13 тыс. человек, среди которых более 5.5 тыс. - люди старше 60 лет. Завершили цикл вакцинации 1 448 жителей республики. Всего за время пандемии выявили 38 191 случай заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 177 человек. Выздоровели 33 392 пациента, умерли 260.

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РоссияКарелияВакцинация от коронавируса в России
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