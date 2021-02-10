КРАСНОДАР, 10 февраля. /ТАСС/. Все парки и скверы Сочи благоустроят к 1 мая, когда на отдых начнут активно пребывать туристы, сообщил у себя в Telegram-канале в среду глава города Алексей Копайгородский.

"К 1 Мая у нас уже будет много туристов. Поэтому все парки в каждом из районов Сочи должны быть готовы к этой дате", - говорится в сообщении главы города.

В пресс-службе администрации Сочи журналистам уточнили, что в этом году запланировано проведение масштабных работ по благоустройству общественных территорий и объектов культуры, среди которых обновление фасада местного Художественного музея, работы по восстановлению каскада фонтанов у концертного зала "Фестивальный", которые были построены еще в 1970-е годы, чаши фонтанов планируют облицевать мазаикой, благоустройство заброшенной территории "Луна-парка", где в будущем планируют оборудовать еще один парк с аттракционами, в ближайшее время приступят к поиску инвесторов для этого.

"На довольно большой территории в центре города сейчас нет ни одного комплексного тренажера, ни одной детской площадки. В эту территорию нужно вдохнуть вторую жизнь. В вечернее время здесь должно быть комфортно гулять с детьми, "- приводит пресс-служба слова Копайгородского.

Сочи является одним из самых круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2020 года Сочи принял более 5 млн отдыхающих, благодаря географическому положению и климатическим условиях высокий сезон в городе стартует намного раньше, чем в целом по Краснодарскому краю, ежегодно Сочи является популярным местом отдыха россиян на майские праздники.