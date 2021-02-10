Около 20 тыс. москвичей вакцинируются от коронавируса ежедневно

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Около 15-20 тыс. жителей проходят вакцинацию от коронавируса в Москве ежедневно. Об этом сообщил журналистам в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Ежедневно вакцинируются от 15-20 тысяч москвичей. <...> Вакцинация от COVID-19 - одно из стратегических направлений на сегодняшний день. Впервые за долгие месяцы пандемии мы видим реальные механизмы для стабилизации ситуации в стране, возможность эффективной защиты населения от коронавирусной инфекции и возведение барьера для нового витка пандемии", - сказал Шапошников.

Он напомнил, что российские медики и ученые первыми создали вакцину против опасной болезни. "Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что на сегодняшний день Россия - единственная страна, у которой есть уже три вакцины от COVID-19 ("Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак"). Ведущие мировые СМИ назвали это нашим крупнейшим научным прорывом с советских времен", - сказал спикер Мосгордумы.

Шапошников добавил, что в России массовая вакцинация началась в январе 2021 года. Общее число пунктов, развернутых для вакцинации от коронавируса по стране, достигло 3 655. "Москва начала вакцинацию первой гораздо раньше, 5 декабря. Так что уже можно подводить промежуточные итоги. Отмечу, в столице грамотно организован процесс вакцинации. В городе открыто 100 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник, которые работают каждый день по записи", - сказал он.

Спикер Мосгордумы напомнил, что с 18 января можно сделать прививку без записи. В торговых центрах и других общественных местах работают выездные прививочные бригады. Москва постоянно расширяет список тех, кто может вакцинироваться. Сейчас в него также вошли москвичи в возрасте старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, студенты колледжей и вузов старше 18 лет.

"Хочу отметить, что проведенные научные исследования привели к выводу о том, что полный контроль над эпидемиологической ситуацией в стране возможен только при условии высокого уровня иммунизации населения", - заключил он.