В Ленобласти остановили экс-депутата на машине с дипломатическими номерами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов во время рейда остановили на дороге в Ленинградской области внедорожник премиум-класса Mercedes-Benz G-Class с дипломатическими номерами, за рулем которого находился бывший муниципальный депутат и бизнесмен Родион Ким. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, номера оказались недействительными и числятся в архиве.

"Сегодня в городе Тосно во время рейда был остановлен Mercedes-Benz Gelandewagen, за рулем находился бывший депутат Федоровского городского поселения Родион Ким. На машине дипломатические номера одной из азиатских республик", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на номерах имеется латинская буква D. "Это означает принадлежность этой машины именно к дипломату, а не, например, техническому сотруднику консульства", - уточнил собеседник ТАСС.

По его словам, в ходе разбирательства выяснилось, что номера являются недействительными и числятся в архиве. Сам внедорожник не принадлежит Киму, однако он им регулярно пользуется. "Правом на использование дипломатических номеров он не обладает", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что такие номера зачастую приобретают для придания статусности. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ким ранее был муниципальным депутатом в Федоровском городском поселении. В настоящее время он занимается бизнесом. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.