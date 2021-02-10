Генпрокуратура до проведения незаконных акций внесла 4 тыс. предостережений

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России перед несанкционированными акциями 23 и 31 января внесла ее возможным участникам 4 тыс. предостережений. Об этом заявил в среду заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Алексей Жафяров.

"Мы, естественно, с нашими коллегами принимали меры для предотвращения нарушений [на] вот этих несогласованных акциях и 23 и 31 января. Нами было объявлено более 4 тыс. предостережений тем физическим лицам, которые выражали намерение принять участие в этих акциях", - сказал он в Госдуме.

Жафяров пояснил, что людей, которые выражали намерение участвовать в акции, находили в соцсетях и им объявляли персональное предостережение о недопустимости нарушения закона. "По несогласованным акциям 23 января к административной ответственности были привлечены 59 лиц, которые активно призывали к участию в этих акциях, в отношении 36 были избраны наказания в виде ареста, то есть они не смогли выйти на эти акции и повести за собой людей", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Кроме того, предостережения были внесены и в адрес руководителей российских и зарубежных интернет-компаний в связи с распространением призывов к участию в акциях. "Как мы увидели, либо реакции не было вообще, либо она была с большим опозданием, что обеспечило широкое информирование наших граждан, в том числе несовершеннолетних, о планируемых мероприятиях", - сообщил Жафяров.