МВД напомнило молодежи об ответственности за распространение фейков в интернете

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. МВД России напоминает молодым людям об ответственности за распространение фейковой информации в интернете. Как сообщил заместитель начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка Леонид Веденов, неоднократно встречались фейки не только про пострадавших на незаконных акциях, прошедших в России, но и про то, что силовики якобы получили приказ расстреливать митингующих.

"И, кстати, все они теперь могут понести наказание. Напомню, что в марте 2019 года в России принят закон об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти. Однако, видимо, в силу своего юного возраста эти блогеры не особо утруждают себя ознакомлением с правовыми основами и не имеют ни малейшего представления о возможных правовых последствиях", - сказал он, выступая на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Например, по словам Веденова, один из блогеров опубликовал свою фотографию со слезами и сообщил, что дана команда стрелять по митингующим. "Что характерно, распространителем этого фейка оказались в основном подростки, и даже не всегда грамотные, этот ролик в сети посмотрело около 100 тыс. человек. Несколько дней назад одна из юных леди, тиктокерша, сообщила, что закон о расстреле митингующих на улицах в январе подписан. Получается, что фейковые сообщения распространяют как малоизвестные совсем юные блогеры, пытаясь привлечь к себе внимание, так и люди, явно связанные с иностранными спецслужбами", - сказал он.

Веденов вместе с тем подчеркнул, что молодежь легко внушаема в силу своего возраста. "Когда призывы звучат из уст медийных персонажей, собственно на это и рассчитывали персонажи, призывая молодежь, несовершеннолетних, родителей маленьких детей, приходить на несанкционированные митинги всем вместе, делая из них шоу, а вот о последствиях для участников этого шоу, особенно несовершеннолетних, они не считали нужным сообщать", - заключил он.