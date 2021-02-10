В Думе заявили, что в ситуации с TikTok можно обойтись "обычным диалогом" без санкций

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что депутаты настроены выстроить "обычный человеческий диалог" с руководством соцсети TikTok. Ранее у парламентариев возникли вопросы, связанные с размещением на этой платформе материалов с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.

"Можно обойтись обычным диалогом, без каких-то санкций и всего прочего. <…> Все люди с пониманием, поэтому найти консенсус можно всегда", - заявил он в среду журналистам после заседания комиссии.

Ранее Пискарев пригласил гендиректора TikTok в России Сергея Соколова для беседы в Госдуму. По словам депутата, в руководстве компании "ответили тем, что те, кто здесь находятся, не решают вопросы по коммуникации с представителями органов власти, поэтому предложили коммуницировать с офисом, который располагается в Сингапуре".

"Они готовы, просто мы сейчас смотрим, в каком режиме - либо в видеорежиме, либо непосредственно здесь [в Госдуме]. Но с их стороны есть некая реакция положительная. Поскольку нас всех интересовало, почему все-таки такая мощная платформа используется для вовлечения детей в незаконную деятельность. Не здорово это, это нарушение закона, хотелось бы спросить у них, это будет постоянно так происходить, или это какие-то одноразовые акции", - добавил глава комиссии.

Он напомнил, что в 2019 году депутаты достигли консенсуса с руководством Google: тогда компания исправила ошибку с некорректным отображением российского Крыма на своих картах у некоторых пользователей в РФ.