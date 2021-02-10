Представители России, Греции и Швейцарии почтили в Лозанне память дипломата Каподистрии

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Представители России, Греции и Швейцарии вместе почтили память Иоанна Каподистрии (1776-1831), возложив в среду цветы к памятнику российского дипломата и греческого государственного деятеля, установленному в Лозанне на набережной Женевского озера.

В торжественной церемонии, приуроченной ко Дню дипломатического работника, приняли участие посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, генеральный консул в Женеве Алексей Доровских, почетный генеральный консул в Лозанне Фредерик Паулсен, посол Греции в Швейцарии Екатерина Ксагорари и вице-мэр Лозанны Пьер-Антуан Хильдбран.

Действующие в Швейцарии из-за пандемии коронавируса ограничения на общественные мероприятия не стали препятствием для продолжения доброй традиции: совместное возложение цветов к памятнику Каподистрии проводится 10 февраля в Лозанне ежегодно. "Этот год особенный. В церемонии сегодня приняли участие только пять человек, чтобы не нарушать действующие правила. Тем не менее, как и в прошлые годы, в День дипломатического работника мы приехали в Лозанну, чтобы отдать дань уважения первому российскому послу в Швейцарии Иоанну Каподистрии, - сказал в интервью ТАСС Сергей Гармонин. - В этой церемонии участвуют наши греческие коллеги, которые чтят его как первого руководителя независимой Греции". Каподистрия сыграл очень важную роль в обеспечении независимости Швейцарии, являясь активным участником Венского конгресса (1814-1815), поэтому память о нем жива среди швейцарцев, ее хранят жители Лозанны, отметил дипломат.

Как заявила корреспонденту ТАСС посол Греции Екатерина Ксагорари, Каподстрия "известен не только в Греции, но и в России и Швейцарии: он внес вклад в создание административной системы Швейцарии и Греции, и также был дипломатическим представителем России в те времена". По ее словам, особенно важно было отдать дань памяти Каподистрии и его наследию "в нынешний период, когда празднуется 200-летие революции в Греции". "Это традиция, которая важна для всех нас", - резюмировала посол.

"Каподистрия был первым удостоен звания почетного гражданина Лозанны, поскольку сыграл определяющую роль в важный момент создания Швейцарской Конфедерации. Он защищал Швейцарию перед иностранными державами и одновременно защищал роль кантона Во", - отметил в интервью ТАСС вице-мэр Лозанны Пьер-Антуан Хильдбранд. Поэтому городские власти приветствуют инициативу России по проведению ежегодно возложения цветов к памятнику Каподистрии, пояснил собеседник, добавив, что память Каподистрии чтут в странах, в которых он проявил себя, включая Швейцарию.

Бронзовый бюст графа Иоанна Каподистрии был открыт в Лозанне в 2009 году во время государственного визита в Швейцарию президента РФ Дмитрия Медведева. В церемонии открытия памятника участвовали глава МИД России Сергей Лавров и его тогдашняя швейцарская коллега Мишлин Кальми-Ре.

Сергей Гармонин в беседе с корреспондентом ТАСС сказал теплые слова благодарности шведскому ученому, бизнесмену и филантропу Фредерику Паулсену и сотрудникам возглавляемого им почетного генерального консульства России в Лозанне за содействие в сохранении памяти об Иоанне Каподистрии и другие добрые дела. "Фредерик Паулсен заслуживает особых слов благодарности. За свои большие неустанные труды в этом году он был отмечен высокой государственной наградой Российской Федерации - орденом Почета за большой вклад в развитие российско-швейцарских отношений", - отметил посол. "Паулсен - выдающийся ученый, почетный профессор университета МГИМО, член Попечительского Совета Русского географического общества. Совершал восхождения на высочайшие вершины, опускался в океанские глубины в составе российской экспедиции. Он помогает сохранять память об альпийском походе Суворова, оказывает материальную поддержку поездкам в Швейцарию воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, которые выступают во многих городах Швейцарии во время ежегодных "суворовских дней", - сказал дипломат. - Мы просто восхищены этим легендарным человеком, который делает очень много для того, чтобы культурные связи между нашими странами развивались и поддерживались".

Память о дипломатах Российской империи

В среду российские дипломаты возложили цветы на кладбище Сен-Мартен в городе Веве, где похоронены посланник императорской российской миссии в Берне Василий Бахерахт, дипломаты Павел Коцебу и Петр Боткин. "Мы следим и восстанавливаем могилы, которые здесь бережно сохраняются, - отметил в беседе с корр еспондентом ТАСС Сергей Гармонин. - Российская дипломатия чтит традиции и почитает своих предшественников".