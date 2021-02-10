В Литве регулятор намерен временно отключить от эфира телеканал "РТР-Планета"

ВИЛЬНЮС, 10 февраля. /ТАСС/. Подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, пригрозила за якобы установленные нарушения местного законодательства временно лишить эфира российский телеканал "РТР-Планета". О такой возможности ведомство в среду сообщило на своем сайте.

"В передачах канала установлены нарушения закона Литовской Республики об общественной информации, разжигалась ненависть и распространялась дезинформация", - говорится в сообщении.

Регулятор напомнил, что еще в октябре 2020 года решил начать процедуру приостановки свободного приема канала на территории Литвы. Тогда комиссия утверждала, что в дискуссионной программе, транслировавшейся 17 сентября, звучали призывы к войне, разжигалась нетерпимость и национальная рознь. Новые претензии связаны с информационной программой "Вести" от 13 января текущего года, в одном из сюжетов которой шла речь о январских событиях 1991 года в Вильнюсе. Регулятор информирует Еврокомиссию об установленных, по его мнению, нарушениях вещателя.

Процедура дает право комиссии временно лишать нарушителя эфира после третьего установленного в течение года случая несоблюдения законодательных норм. Такие запреты в отношении телеканала "РТР-Планета" в период 2014-2018 годов объявлялись ежегодно, кроме 2017 года.

Российские телеканалы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию регулятора периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого российского канала. Запретительные меры бывают связаны с высказываниями участников дискуссионных программ, которые выражают личное мнение по темам международной политики.