СМИ: израильская Teva ведет переговоры с разработчиками вакцин об их производстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 февраля. /ТАСС/. Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries объявила, что ведет с несколькими разработчиками вакцин от нового коронавируса переговоры о сотрудничестве в их производстве. Об этом сообщила в среду газета Yedioth Ahronoth.

"Мы ведем переговоры с разработчиками оригинальных вакцин, но еще не пришли к каким-либо выводам", - цитирует издание высказывания генерального директора Teva Каре Шульца. "В принципе, мы позитивно относимся к возможности внести свой вклад в производство вакцин, которые уже одобрены либо будут вскоре одобрены", - добавил он. Шульц не стал называть компании, с которыми ведутся переговоры по возможному партнерству в производстве прививок от коронавируса, отмечает издание.

20 декабря 2020 года в Израиле началась кампания по добровольной вакцинации населения. По информации Минздрава еврейского государства, по состоянию на 10 февраля первая доза вакцины американской компании Pfizer была введена 3 607 920 жителям страны, вторую получили 2 223 906 человек.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Посол России в еврейском государстве Анатолий Викторов в интервью телеканалу "Россия-24" ранее на этой неделе сообщил, что РФ и Израиль обсуждают сотрудничество по борьбе с коронавирусом, в том числе, по его словам, "не снята с повестки дня и тема возможного производства вакцины ["Спутник V"] в той или иной форме". Он добавил, что Москва предоставила израильской стороне полную информацию о "Спутнике V".