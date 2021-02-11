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Пандемия COVID-19

В Австралии зафиксировали самый низкий за последние 12 лет уровень преступности

Наиболее существенно - на 24% - снизилось число преступлений, связанных с нарушением общественного порядка

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Число совершенных преступлений в Австралии за последние два года снизилось до самого низкого уровня за 12 лет. Об этом свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики, опубликованные в четверг.

"Согласно последним данным Австралийского бюро статистики, число правонарушителей, привлеченных к ответственности полицией Австралии в 2019-2020 годах, снизилось до самого низкого уровня за последние 12 лет. Число нарушителей общественного порядка сокращалось с 2013 года, но наиболее значительное снижение было зарегистрировано во время ограничений, введенных правительством на фоне распространения COVID-19", - указано в сообщении ведомства.

По данным бюро, наиболее существенно - на 24% - снизилось число преступлений, связанных с нарушением общественного порядка, таких как употребление спиртных напитков в общественных местах и хулиганство. Общее число правонарушителей в Австралии составляет 374 645 (по данным за 2019 и 2020 годы). Порядка 18,3 тыс. преступлений (22%), совершенных в 2020 году, были связаны с нарушениями санитарных ограничений и эпидемических правил, введенных властями страны на фоне пандемии.

К настоящему времени в Австралии выявлен 28 871 случай заражения коронавирусом при 909 летальных исходах. За все время выздоровели свыше 26 тыс. человек. Первый случай заражения был зарегистрирован 25 января 2020 года.

Теги
АвстралияПандемия COVID-19
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