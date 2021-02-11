Электронные медкарты появятся в больницах и поликлиниках на Камчатке

ТАСС, 11 февраля. Власти Камчатского края внедряют электронные медкарты в учреждениях здравоохранения региона, они помогут ускорить процесс лечения. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального правительства.

"Я ставлю задачу перед министерством здравоохранения создать электронные паспорта больных. Следует при первом приеме на каждого пациента заводить такой паспорт или врачебную карточку. Туда будет включаться вся история болезни, результаты анализов. Это поможет ускорить работу", - приводится в сообщении слова первого вице-губернатора региона, курирующего здравоохранение, Александра Кузнецова.

Предполагается, что, имея электронную карту, пациентам не придется повторно сдавать анализы и хранить бумажные документы об истории болезни, а медицинские учреждения края смогут обмениваться данными о пациентах. Кроме того, информация будет передаваться при необходимости в страховые компании и другие ведомства.

Всего в Камчатском крае медицинскую помощь населению оказывают 44 учреждения системы здравоохранения. С 2014 года в регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Камчатского края", что позволило оснастить медицинские учреждения новым оборудованием, провести капитальный и текущий ремонт в учреждениях.