Двух вьетнамских диссидентов арестовали за антигосударственную пропаганду в Facebook

ХАНОЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Вьетнамские правоохранительные органы задержали двух местных диссидентов за антигосударственную пропаганду в Facebook. Об этом сообщила в четверг газета "Зан чи".

По данным полиции, арестованные жители центральной вьетнамской провинции Куангчи и города Дананг вели несколько страниц в Facebook, на которых в течение длительного времени регулярно размещали материалы противоправного и клеветнического характера, порочащие провинциальное руководство, а также деятельность ряда учреждений и ведомств вьетнамского правительства. Подобные действия, как полагают представители правоохранительных органов, наносят ущерб достоинству провинциального руководства, а также ставят под сомнение роль, положение и функции органов власти.

Задержанным предъявили обвинения по статье 331 Уголовного кодекса Вьетнама, предусматривающей наказание за "злоупотребление правом на свободу и демократию с целью ущемления законных интересов государства, организаций и граждан", отмечает издание.

Международные правозащитные организации регулярно подвергают Вьетнам критике за ограничения свободы слова и суровые меры, применяемые, по их мнению, в отношении интернет-диссидентов. Официальный Ханой эти обвинения отвергает. Местные власти заявляют, что к ответственности привлекаются лишь те блогеры, чья противоправная деятельность подпадает под статьи Уголовного кодекса Вьетнама, предусматривающие наказание за антиправительственную пропаганду и призывы к свержению действующего государственного строя.