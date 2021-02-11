Роскомнадзор составит протоколы в отношении соцсетей за призывы к протестам

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор в четверг начинает составление административных протоколов в отношении ряда социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Составление протоколов состоится в период с 11 февраля по 1 марта 2021 года. Вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram", - сказали в пресс-службе.

Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что на российских и иностранных интернет-площадках и в соцсетях было выявлено более 2,5 тыс. подобных сообщений.