{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперты: вакцинировавшимся от COVID-19 не обязателен карантин после контакта с больным

При этом в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США уточнили, что вакцинация должна была пройти по схеме в два этапа, а контакт произойти в течение трех месяцев с момента получения второй дозы препарата

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Граждане, получившие по графику две дозы вакцины против коронавируса, могут при определенных условиях обойтись без соблюдения карантина после контакта с заразившимся. Соответствующая информация содержится в обновленных рекомендациях, размещенных в среду на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Полностью вакцинированные лица, соответствующие критериям, не обязаны соблюдать карантин после контакта с заразившимися COVID-19", - указывается в публикации.

При этом обозначены следующие условия: вакцинация проведена по схеме в два этапа, контакт произошел в течение трех месяцев с момента получения второй дозы препарата, отсутствие симптомов у контактировавшего.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 27,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 471 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Выпускники в Подмосковье смогут подать заявление на ОГЭ в электронном виде
В этом году воспользоваться сервисом смогут ученики 9-х классов, а со следующего года записаться на ЕГЭ получат возможность и одиннадцатиклассники
Читать полностью