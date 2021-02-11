Эксперты: вакцинировавшимся от COVID-19 не обязателен карантин после контакта с больным

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Граждане, получившие по графику две дозы вакцины против коронавируса, могут при определенных условиях обойтись без соблюдения карантина после контакта с заразившимся. Соответствующая информация содержится в обновленных рекомендациях, размещенных в среду на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

"Полностью вакцинированные лица, соответствующие критериям, не обязаны соблюдать карантин после контакта с заразившимися COVID-19", - указывается в публикации.

При этом обозначены следующие условия: вакцинация проведена по схеме в два этапа, контакт произошел в течение трех месяцев с момента получения второй дозы препарата, отсутствие симптомов у контактировавшего.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 27,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 471 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.