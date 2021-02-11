В Москве начали тестировать искусственный интеллект для анализа эндоскопических данных

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты в Москве начали тестировать применение компьютерного зрения для анализа эндоскопических исследований, проект реализуется на базе городской клинической больницы имени С. П. Боткина. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Благодаря нашей мощной инфраструктурной базе - единой цифровой платформе здравоохранения - мы начали эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта для анализа эндоскопических исследований. Сейчас эксперимент проводится на базе городской клинической больницы имени С. П. Боткина. Нейронная сеть будет выполнять роль цифрового помощника врача-эндоскописта, подсвечивая проблемные участки, на которые нужно обратить особое внимание, во время тестирования медики оценят функционал и возможности сервиса. Мы полагаем, что новый инструмент может помочь улучшить доступность и качество эндоскопической диагностики, а также сократить время на выполнение исследования", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Поясняется, что алгоритмы искусственного интеллекта учатся на тысячах специально размеченных специалистами обезличенных фото- и видеоизображений. Система изучает изображение, полученное с помощью эндоскопа, и в режиме реального времени выделяет патологию, акцентируя на ней внимание врача.

Окончательное решение о наличии или отсутствии патологического процесса и тактике лечения после исследования принимает врач. Если он не согласен с каким-то из предположений цифрового помощника, доктор не принимает его и делает свое заключение. Задача ИИ - облегчить работу врача и обратить его внимание на изменения, которые могут остаться незамеченными из-за большого потока исследований или человеческого фактора.

Эндоскопическое отделение Боткинской больницы - одно из самых мощных подразделений плановой и неотложной эндоскопической помощи в России, оснащенное современным оборудованием. Исследования проводят с использованием видеосистем, которые фиксируют изображение и дают возможность обследовать слизистую оболочку. Это позволяет диагностировать патологические изменения на самой ранней стадии развития болезни. Ежегодно в отделении выполняется более 22 тыс. диагностических и оперативных эндоскопических вмешательств.