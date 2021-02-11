В России выявили 15 038 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 038, до 4 027 748. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил более 0,37%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Еврейской АО, Магаданской области (по 0,1%), Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Хакасии, Чечне, Ингушетии, Республике Адыгея, Амурской области, Дагестане (по 0,2%).

В частности, за сутки выявили 1 127 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 721 - в Московской области, 454 - в Нижегородской области, 363 - в Воронежской области, 347 - в Ростовской области, 301 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 410 639 человек.

Выздоровевшие и умершие

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 21 961, до 3 538 422.

Третий день число вылечившихся превышает количество выявленных случаев заражения. По данным штаба, доля выздоровевших в стране увеличилась до 87,9% от общего числа заболевших.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 333 пациента в Санкт-Петербурге, 888 - в Московской области, 483 - в Челябинской области, 434 - в Нижегородской области, 415 - в Республике Крым.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 553 против 536 днем ранее. Всего от инфекции умерли 78 687 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,95%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки в Москве и Санкт-Петербурге зарегистрировали по 61 летальному исходу, в Московской области - 34, в Ростовской - 27, в Воронежской - 23.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2 040, до 950 517.

В относительном выражении прирост числа инфицированных, по данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее в столице подтвердили 1 441 случай.

За сутки штаб зарегистрировал в Москве 61 смерть из-за нового заболевания. Число умерших с начала пандемии, по его данным, возросло до 14 160.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 3 558 пациентов. За все время выздоровели 861 916 человек. В настоящее время в столице болеет 74 441 человек.