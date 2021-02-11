Комитет Думы предложил назначать мировых судей на три года, а затем бессрочно

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг на заседании рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, корректирующий сроки полномочий мировых судей.

Первое чтение законопроект прошел в конце июня 2019 года. Его изначальная редакция предусматривала, что полномочия мирового судьи не будут ограничены определенным сроком. По действующим нормам мировые судьи назначаются региональными парламентами на срок до пяти лет в зависимости от законодательства субъекта РФ.

Комитет по госстроительству в четверг рекомендовал включить в законопроект поправку, согласно которой мировой судья в первый раз назначается на должность сроком на три года. "По истечении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для назначения (избрания) на данную должность", - говорится в тексте.

"При повторном назначении (избрании) на должность мировой судья назначается (избирается) на соответствующую должность без ограничения срока полномочий. Предельный возраст пребывания в должности мирового судьи - 70 лет", - говорится в поправке, поддержанной комитетом. Комитет рекомендовал рассмотреть законопроект во втором чтении 16 февраля.

Ранее секретарь Пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов заявлял, что практика постоянного переназначения должна быть прекращена, так как она противоречит конституционному принципу несменяемости судей и несет риски давления на правосудие.

Институт мировых судей был введен в России в 1998 году.